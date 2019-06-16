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Espreso.tvСпортБой за чемпионский титул Усика закончился ударом локтем и громким скандалом

Бой за чемпионский титул Усика закончился ударом локтем и громким скандалом


фото: Sky Sports
Бой за отобранный у Александра Усика титул WBO между поляком Кшиштофом Гловацки и латвийцем Майрисом Бриедисом закончился громким скандалом из-за предвзятого судейства

Об этом сообщает segodnya.ua.

Команда экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Кшиштофа Гловацки опротестует результаты боя с латвийцем Майрисом Бриедисом, на кону которого находился титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), которым с сентября 2016-го по июнь этого года владел украинец Александр Усик.

Об этом сообщил польский обозреватель Пжемек Ганчарчик. Во втором раунде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии в Риге Бриедис ударил Гловацки незаконным ударом локтем, после чего 20 секунд бил его после гонга, и судья никак этому не препятствовал.

В результате грязной победы, одержанной нокаутом в третьем раунде, латвиец попал в финал второго сезона WBSS, где встретится с кубинцем Юниером Дортикос.

На то, что в бою Бриедис - Гловацки готовились судейские махинации, намекнул президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман, объясняя, почему пояс организации не стоял на кону этого поединка.

"Всемирный боксерский совет не может принимать участие в маневрах, которые использовались в процессе назначения судей. WBSS еще месяц назад связалась со мной, чтобы решить этот вопрос. Они утверждали, что WBO потребовала право назначить рефери в ринге и двух судей. Это означало что WBC в объединительном бою могла выбрать только одного судью. Такие условия для нас - неприемлемы. Майрис Бриедис проводил бой дома, при этом WBO отвечала за назначение трех официальных лиц. WBC не могла согласиться на такое", - заявил Маурисио Сулейман.

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