16 июня на фронте: ранен один украинский военный

16 июня, 2019, 19:00

16 июня на фронте в результате обстрелов российских оккупантов ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, из них: дважды район населенного пункта Водяное, с направления Пикуза и Ужовка - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Талаковка, с направления Пикуза - из крупнокалиберного пулемета; вблизи населенного пункта Павлополь, с направления Украинское - из автоматических гранатометов; окраины Новотроицкого, с направления Докучаевск - из крупнокалиберного пулемета; Лебединское, с направления населенного пункта Саханка - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Крымское, с направления Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, с направления населенного пункта Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Южного, с направления шахта имени Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.