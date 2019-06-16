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Espreso.tvОбщество15 июня на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - один уничтоженный

15 июня на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - один уничтоженный

15 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 16 июня, обнародованном на официальной странице ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки,15 июня одного оккупанта уничтожили", - отмечают украинские военные.

Тогда как изначально текущих суток россияне и наемники уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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