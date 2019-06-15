Жуткое ДТП на Дружбы народов в Киеве: от удара Chevrolet Aveo разорвало пополам, все пассажиры погибли
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
На бульваре Дружбы народов столкнулись легковые автомобили Skoda Superb и Chevrolet Aveo.
"Механизм данной ДТП (а именно, кто выехал на встречную) точно неизвестно. Можно лишь предположить, что автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался в направлении Демеевской площади, вылетел на встречную, где боком столкнулся с Skoda Superb, который двигался в направлении моста Патона ", - отмечается в сообщении.
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Удар был такой силы, что "Шевроле" разорвало на две части, а люди выпали на асфальт.
По предварительным данным, все четыре человека, которые были вChevrolet погибли на месте.
Руководителя "Шкоды" и его пассажира госпитализировали в больницу.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, работникам которой и придется установить, кто же на самом деле выехал на встречную, что и привело к ДТП с ужасными последствиями.
В обоих направлениях образовались огромные пробки.
- По данным МВД, на дорогах Украины погибает раза больше людей , чем в зоне антитеррористической операции на Востоке.
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