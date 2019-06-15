Жуткое ДТП на Дружбы народов в Киеве: от удара Chevrolet Aveo разорвало пополам, все пассажиры погибли

15 июня, 2019, 10:56

На границе Голосеевского и Печерского районов Киева, а именно на мосту через реку Лыбидь, утром в субботу, 15 июня 2019 года, произошла автокатастрофа с несколькими погибшими

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

На бульваре Дружбы народов столкнулись легковые автомобили Skoda Superb и Chevrolet Aveo.

"Механизм данной ДТП (а именно, кто выехал на встречную) точно неизвестно. Можно лишь предположить, что автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался в направлении Демеевской площади, вылетел на встречную, где боком столкнулся с Skoda Superb, который двигался в направлении моста Патона ", - отмечается в сообщении.

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Удар был такой силы, что "Шевроле" разорвало на две части, а люди выпали на асфальт.

По предварительным данным, все четыре человека, которые были вChevrolet погибли на месте.

Руководителя "Шкоды" и его пассажира госпитализировали в больницу.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, работникам которой и придется установить, кто же на самом деле выехал на встречную, что и привело к ДТП с ужасными последствиями.

В обоих направлениях образовались огромные пробки.