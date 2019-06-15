Из-за аварии на шахте "Торецьквугилля" погиб горняк
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецьк на шахте" Центральная "ГП" Торецьквугилля "на горизонте 1146 м участка № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на аварийном участке находилось двое горняков, один спасся самостоятельно.
В ночь на 15 июня около 3:15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 г.р.).
"Всего в шахте работали 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - подытожили спасатели.
К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.
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