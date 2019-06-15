Из-за аварии на шахте "Торецьквугилля" погиб горняк

15 июня, 2019, 08:52

В Донецкой области в результате аварии на шахте "Центральная" близ Торецка погиб рабочий, другой спасся самостоятельно

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецьк на шахте" Центральная "ГП" Торецьквугилля "на горизонте 1146 м участка № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на аварийном участке находилось двое горняков, один спасся самостоятельно.

В ночь на 15 июня около 3:15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 г.р.).

"Всего в шахте работали 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - подытожили спасатели.

К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.