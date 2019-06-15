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Espreso.tvОбществоЯценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл - пусть отвечает. Но граница должна быть построена

Яценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл - пусть отвечает. Но граница должна быть построена

"Дискредитация проекта" Стена "- это еще один уникальный пример лжи против меня и против государственного проекта", - сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в телевизионном интервью журналисту Дмитрию Гордону

Арсений Яценюк отметил, что вопросом неустроенности российско-украинской границы он занимался еще с 2007 года, когда был министром иностранных дел:

"Мы тогда проводили демаркацию и делимитацию. Россия страшно не хотела, чтобы была граница. Страшно".

"Ну, как на границе между Украиной и Россией нет никаких сооружений? Вообще нет государственной границы. А чем тогда занимается Государственная пограничная служба, что она охраняет?", - добавил экс-премьер.

"Когда я стал премьером, понял, что надо срочно строить границу. Я показал, как это выглядит: это целый комплекс инженерных и оборонювальних сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения. Это специалисты, которые имеют клепку, разработали весь этот проект. Моя задача была его удешевить. Я его удешевил на начальном варианте в 4 раза в долларовом эквиваленте ", - напомнил он.

После этого, подчеркнул экс-премьер, против него и проекта началась дискредитационная кампания:

"Сто раз уже показали, сколько построено, - но люди до сегодняшнего дня говорят о том, что это фикция. Кто-то себе нарисовал, что это будет Великая китайская стена. В Израиле система безопасности называется Iron Dome -" Железный купол ". Но это же не построили над Израилем железный купол. Я с такой же логики назвал это "Стена".

Когда началась дискредитационная кампания против проекта, определенные правоохранительные органы начали на этом пиариться:

"Я сказал: если какие-то строители украли деньги, вы их посадите".

Арсений Яценюк еще раз напомнил, что поручение проверить расходование средств на проект подписал он как глава правительства, и это поручение опубликовано в Интернете.

"Я дал команду проверять. А вы хотите заработать дешевый политический рейтинг. Если там украли - пожалуйста, посадите их в тюрьму. Только никого не посадили. Шума куча, а никто не сидит. Так это что было? Уголовное преследование ли это была часть зарабатывания дешевых политических дивидендов? Яценюка было же популярно критиковать ", - отметил он.

Арсений Яценюк напомнил, что на места обустройства границы ездили десятки съемочных групп, народные депутаты:

"Государственная пограничная служба говорит: суперобьект. Военные говорят: правильный объект. Конечно, он не защитит от танков. Так это не была его цель. Это первая линия обороны".

Он также отметил, что по такому же проекту начали обустраивать границу с Россией европейские государства:

"Страны Балтии строят по такому же проекту, как и мы. Только в три раза дороже".

"Стена" должна достроиться. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность ", - сказал Яценюк.

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