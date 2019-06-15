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Espreso.tvОбществоВроде и деньги есть, но нельзя перечислить зарубежным переводчикам, - Малкович о переводах украинских книг

Вроде и деньги есть, но нельзя перечислить зарубежным переводчикам, - Малкович о переводах украинских книг

Есть потребность в государственных стипендиях на переводы украинских книг хотя бы пятью основными мировыми языками

Об этом сказал украинский издатель, поэт Иван Малкович во время выступления на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia 2019, который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .

"Наше законодательство такое странное и такое дикое, что мы не можем платить стипендии и привлекать переводчиков. Вот сколько тех переводчиков в Германии? Очень немного. Я знаю одну из них, которая переводит детскую литературу и драматургию. Те, кто связан с украинским литературой и здесь не очень жируют, а там они вообще нуждаются. Они не украинцы, они хотят продвигать украинскую культуру, а государство не может давать им стипендию, потому что оно просто не может перечислить им деньги. Такие странные механизмы, вроде и деньги есть , но нельзя перечислить ", - сказал Малкович.

По его мнению, есть потребность в стипендиях на переводы украинских книг хотя бы пятью основными мировыми языками. Государство должно поддерживать и авторские права, и переводы, и частичную оплату труда, как это делают ведущие страны.

  • Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в Прикарпатье на Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". Малкович выступал на тематической панели "Продвижение Украины в мире через культуру". Мероприятие длится с 14 по 16 июня.
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