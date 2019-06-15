Во время полицейской погони на столичной Куреневке служебный Prius врезался в Ford
15 июня, 2019, 12:21
На пересечении улицы Вышгородской и проспекта Правды в Оболонском районе города Киева произошло ДТП с участием автомобиля патрульных полицейских Toyota Prius
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как удалось узнать, несколько полицейских патрулей устроили погоню за старушкой BMW. На вышеупомянутом перекрестке один из "Приусов" столкнулся с автомобилем Ford Kuga.
В результате аварии пострадал один из правоохранителей, который находился в "Тойоте Приус" в момент столкновения.
Наставник "Форда" травм не получил.
По словам свидетелей, BMW по которой гнались копы, от них сбежала. Но, так это или нет, официального подтверждения пока нет.
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