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Espreso.tvМирВ Танзании внедрили налог на парики и наращивание волос. Женщины возмущены

В Танзании внедрили налог на парики и наращивание волос. Женщины возмущены


фото: africa-adventure.com
В африканской стране Танзания, расположенной на востоке континента, вспыхнул политический скандал из-за решения местных властей ввести 25% -ный налог на импортные парики и наращивание волос. Налог париков, которые производятся в самой Танзании, несколько ниже - 10%.

В момент, когда министр финансов Филипп Мпанго объявлял об этом решении в зале парламента, многие депутаты аплодировали и стучали руками по своим столах. Сторонники введения такого налога говорят, что он заставит женщин сохранять свое натуральные волосы, рассказывает ВВС .

Цель решений власти - сделать приобретение париков и пользование услугой наращивания волос дороже, а значит, менее популярными.

Ожидается, что новые правила начнут действовать в Танзании со следующего месяца.

В то же время в идее есть много критиков: часть женщин решением правительства возмущена. По их мнению, их пытаются наказать за обычное желание хорошо выглядеть.

 

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