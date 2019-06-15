В столице Украины вторая ночь подряд бьет рекорды жары

15 июня, 2019, 14:53

По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на субботу, 15 июня 2019 года, вновь побила температурный рекорд

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Температура воздуха в Киеве в ночь на субботу не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса. Учитывая чрезвычайно теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для в этот день ", - рассказали в обсерватории.

Как прогнозирует ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр, жара сохранится до 18 июня.