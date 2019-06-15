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Espreso.tvОбществоВ столице Украины вторая ночь подряд бьет рекорды жары

В столице Украины вторая ночь подряд бьет рекорды жары

По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на субботу, 15 июня 2019 года, вновь побила температурный рекорд

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Температура воздуха в Киеве в ночь на субботу не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса. Учитывая чрезвычайно теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для в этот день ", - рассказали в обсерватории.

Как прогнозирует ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр, жара сохранится до 18 июня.

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