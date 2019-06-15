Умер режиссер "Укрощения строптивой" Франко Дзеффирелли
Об этом сообщает ВВС .
Творческая карьера Франко Дзеффирелли началась почти сразу после Второй мировой войны, во время которой он был партизаном Итальянского сопротивления. В частности, он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967 год), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Он также поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".
Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996 ), "Чай с Муссолини" (1999).
Дзеффирелли является лауреатом премии Британской академии кинематографии (BAFTA), дважды был удостоен "Эмми". За фильм "Ромео и Джульетта" номинировался на "Оскар". В 2003 году был награжден золотой медалью "За вклад в развитие культуры и искусства".
Дзеффирелли - открытый гей. Некоторое время его связывали близкие отношения с режиссером Лукино Висконти.
- 26 ноября 2018 года режиссер таких шедевров как "Последнее танго в Париже" и "Последний император" Бернардо Бертолуччи умер на 78-м году жизни в Риме после продолжительной болезни.
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