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Espreso.tvКультураУмер режиссер "Укрощения строптивой" Франко Дзеффирелли

Умер режиссер "Укрощения строптивой" Франко Дзеффирелли


фото: EPA-EFE
На 97-м году жизни скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, снявший фильм "Укрощение строптивой"

Об этом сообщает ВВС .

Творческая карьера Франко Дзеффирелли началась почти сразу после Второй мировой войны, во время которой он был партизаном Итальянского сопротивления. В частности, он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967 год), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Он также поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".

Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996 ), "Чай с Муссолини" (1999).

Дзеффирелли является лауреатом премии Британской академии кинематографии (BAFTA), дважды был удостоен "Эмми". За фильм "Ромео и Джульетта" номинировался на "Оскар". В 2003 году был награжден золотой медалью "За вклад в развитие культуры и искусства".

Дзеффирелли - открытый гей. Некоторое время его связывали близкие отношения с режиссером Лукино Висконти.

  • 26 ноября 2018 года режиссер таких шедевров как "Последнее танго в Париже" и "Последний император" Бернардо Бертолуччи умер на 78-м году жизни в Риме после продолжительной болезни.
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