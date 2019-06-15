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Espreso.tvСпортУкраина - Южная Корея: Где и когда смотреть финал ЧМ-2019

Украина - Южная Корея: Где и когда смотреть финал ЧМ-2019


фото: ffu.ua
Сегодня состоится финал молодежного чемпионата мира-2019 по футболу, в котором сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финал чемпионата мира U-20 между сборными Украины и Южной Кореи состоится в городе Лодзь на муниципальном стадионе. Начало - в 19.00.

Прямая трансляция запланирована на телеканале UA: Первый.

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