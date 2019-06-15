Украина - Южная Корея: Где и когда смотреть финал ЧМ-2019
15 июня, 2019, 08:02
Сегодня состоится финал молодежного чемпионата мира-2019 по футболу, в котором сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финал чемпионата мира U-20 между сборными Украины и Южной Кореи состоится в городе Лодзь на муниципальном стадионе. Начало - в 19.00.
Прямая трансляция запланирована на телеканале UA: Первый.
- Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.
- 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира .
- 14 июня показали видео, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019 .
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