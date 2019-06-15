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Espreso.tvСпортУкраина - Южная Корея: букмекеры назвали фаворита финала ЧМ-2019 по футболу

Украина - Южная Корея: букмекеры назвали фаворита финала ЧМ-2019 по футболу


фото: ffu.ua
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу U-20 против Южной Кореи

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Коэффициент на победу сборной Украины в основное время составляет 2.30, на выигрыш Южной Кореи предлагают 3.60, на ничью дают 2.95.

На то, что Украина станет чемпионом мира, коэффициент 1.60, на то, что золотые медали получит Южная Корея, - 2.25.

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