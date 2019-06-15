Украина - Южная Корея: букмекеры назвали фаворита финала ЧМ-2019 по футболу

15 июня, 2019, 15:12

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу U-20 против Южной Кореи

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Коэффициент на победу сборной Украины в основное время составляет 2.30, на выигрыш Южной Кореи предлагают 3.60, на ничью дают 2.95.

На то, что Украина станет чемпионом мира, коэффициент 1.60, на то, что золотые медали получит Южная Корея, - 2.25.

Напомним, финальный матч чемпионата мира-2019 состоится сегодня в Лодзи и начнется в 19:00.

Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.

11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира .

14 июня показали видео, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019 .

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