Телеведущий Дмитрий Комаров женился
Об этом Дмитрий Комаров сообщил в Instagram.
Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.
"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно настало. Мы с Александрой Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы ", - написал Комаров.
Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко @aakucherenko стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них - сегодня в светской жизни в 23.35 на 1 + 1 Мы счастливы)
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