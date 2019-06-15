15 июня, 2019, 22:31

Популярный телеведущий Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко

Об этом Дмитрий Комаров сообщил в Instagram.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно настало. Мы с Александрой Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы ", - написал Комаров.