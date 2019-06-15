Сейчас лидерами в продвижении украинской культуры являются литература, кино и мода, - Федив
Об этом сказала исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив во время выступления на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia 2019, который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .
"Слабая сторона нас, украинцев, заключается в том, что мы являемся идейным народом. У нас много хороших идей, но очень часто мы не знаем, как эти идеи реализовывать на практике. Мы как Украинский культурный фонд как раз сталкиваемся с этой проблемой. Мы видим очень много крутых проектов и наша задача как фонда художественные проекты превратить в креативные проекты. Для того, чтобы их можно было продавать за границу", - сказала Федив.
Она вспомнила, в частности, впечатление руководителя Франкфуртской книжной ярмарки, который побывал на украинских литературных фестивалях и указал, что в Украине есть литература как искусство, но мало литературы как рынка.
"Для того, чтобы повысить интерес иностранных партнеров, надо увеличивать информирование. Мало кто знает об украинских культурных организациях. Сейчас такими лидерами в продвижении украинской культуры являются литература, издательское дело и кино. Мода сейчас тоже набирает определенные обороты. Но у нас есть много других секторов культуры, которые мы можем продвигать, нам есть что показать миру", - добавила Федив.
- Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". Федив выступала на тематической панели "Продвижение Украины в мире через культуру". Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
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