Сейчас лидерами в продвижении украинской культуры являются литература, кино и мода, - Федив

15 июня, 2019, 15:42

Для того, чтобы повысить интерес иностранных партнеров, надо увеличивать информирование

Об этом сказала исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив во время выступления на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia 2019, который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .

"Слабая сторона нас, украинцев, заключается в том, что мы являемся идейным народом. У нас много хороших идей, но очень часто мы не знаем, как эти идеи реализовывать на практике. Мы как Украинский культурный фонд как раз сталкиваемся с этой проблемой. Мы видим очень много крутых проектов и наша задача как фонда художественные проекты превратить в креативные проекты. Для того, чтобы их можно было продавать за границу", - сказала Федив.

Она вспомнила, в частности, впечатление руководителя Франкфуртской книжной ярмарки, который побывал на украинских литературных фестивалях и указал, что в Украине есть литература как искусство, но мало литературы как рынка.

"Для того, чтобы повысить интерес иностранных партнеров, надо увеличивать информирование. Мало кто знает об украинских культурных организациях. Сейчас такими лидерами в продвижении украинской культуры являются литература, издательское дело и кино. Мода сейчас тоже набирает определенные обороты. Но у нас есть много других секторов культуры, которые мы можем продвигать, нам есть что показать миру", - добавила Федив.