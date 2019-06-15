"Полезные идиоты" раздувают недоверие к украинским политикам, - Захаров
Об этом сказал правозащитник, руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров во время выступления на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia 2019, который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .
"Главная причина наших бед - обесценивание украинских институтов и политиков, обесценивание друг друга путем распространения диффамационных сообщений, нарушение сомнительных дел. Ведущая роль здесь принадлежит разнообразным полезным идиотам, антикоррупционным активистам, которые раздувают недоверие к украинским политикам, говорят о провалах реформ. Лишь к определенной мере, некоторые такие вещи правдивыми. кто-то делает это сознательно за деньги, кто-то от непонимания ситуации ", - сказал Захаров.
По его словам, Украинский Хельсинский союз по правам человека проанализировал несколько дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Анализ показал, что эти несколько дел построены на «абсолютно пустых данных». Зато постоянное распространение антикоррупционных активистами таких сообщений о якобы высоком уровне коррупции уничтожает доверие к власти.
"Мне кажется, что надо прекращать потасовку, понимать, кто наш враг и стараться не дискредитировать друг друга", - добавил Захаров.
- Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в Прикарпатья Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". Захаров выступал на тематической панели "5 лет противодействия российской агрессии: новые вызовы и угрозы". Мероприятие длится с 14 по 16 июня.
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