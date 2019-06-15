"Едем на восток, чтобы победить!". С молитвой в Тернополе отправили добровольцев на передовую

15 июня, 2019, 10:35

Трое воинов национально-освободительного движения "Правый Сектор" из Тернополя отправились в пятницу, 14 июня 2019 года, в зону проведения боевых действий

Ребята отметили, что война с Россией продолжается и не стоит об этом забывать, передает телеканал Т1.

Они подчеркнули, не каждый может взять в руки оружие, но каждый может помочь: "Ведь наша сила в единстве».

Провести воинов пришли родные, близкие люди и собратья. На счастливую службу мужчин благословил священнослужитель.

Были и люди, которые проходили мимо и решили помочь кто чем может. Пожелали добровольцам Божьей опеки и как можно скорее вернуться домой с победой.