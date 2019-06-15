//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Едем на восток, чтобы победить!". С молитвой в Тернополе отправили добровольцев на передовую

"Едем на восток, чтобы победить!". С молитвой в Тернополе отправили добровольцев на передовую

Трое воинов национально-освободительного движения "Правый Сектор" из Тернополя отправились в пятницу, 14 июня 2019 года, в зону проведения боевых действий

Ребята отметили, что война с Россией продолжается и не стоит об этом забывать, передает телеканал Т1.

Они подчеркнули, не каждый может взять в руки оружие, но каждый может помочь: "Ведь наша сила в единстве».

Провести воинов пришли родные, близкие люди и собратья. На счастливую службу мужчин благословил священнослужитель.

Были и люди, которые проходили мимо и решили помочь кто чем может. Пожелали добровольцам Божьей опеки и как можно скорее вернуться домой с победой.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июня, 2019 суббота

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

15 июня, 2019 суббота

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать