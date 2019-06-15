Премию Станислава Винценца вручили издателю Ивану Малковичу

15 июня, 2019, 22:13

Иван Малкович, издатель, поэт и общественный деятель, получил премию имени Станислава Винценца на Форуме Via Carpatia, который проходит в прикарпатском пгт. Верховина

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Он стал вторым лауреатом награды. Впервые премия Винценц "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" в прошлом году получил Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета и правозащитник.

Сегодня в рамках Via Carpatia Малкович представил "Антологию украинской поэзии ХХ века" - стихи, без которых нельзя представить украинскую культуру, - изданную издательством "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

В сборнике есть и образцовый высокий модернизм Тычины и Антоныча и многих других, и киевские неоклассики (от Рыльского до Клена), и их непосредственные наследники школы уже Пражской (Дараган, Телига, Ольжич и другие), и авангардисты (от Семенко со Шкурупием до до экзотического Бунды), и шестидесятники, как "народнического", так и "философского", и "экспериментального" толка, и Нью-Йоркская группа (включая Патрицию Килину, которая вообще не была украинкой, а просто выучила "с нуля" украинский язык и написала ряд интересных стихов), и Киевская школа, и "тихие лирики ", и патриотическая поэзия, и, наконец, концептуальные поиски семидесятых-восьмидесятых годов.