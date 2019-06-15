Порошенко на Via Carpatia: Независимость мы получили в 1991 году, а государство начали строить пять лет назад

15 июня, 2019, 23:01

Пятый Президент Украины выступил на II Форуме Via Carpatia в Верховине в субботу, 15 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мы получили Украинскую православную церковь, защитили украинскую песню и кино. Основатель Via Carpatia внес огромный вклад в разработку, подготовку и голосование закона об украинском языке, а присутствующий здесь Глава парламента Андрей Парубий провел его через Верховную Раду. То, чего не было сделано за 28 лет независимости, мы сделали за пять лет ", - сказал Порошенко.

Он также отметил важность таких мероприятий, как Via Carpatia, которые показывают красоту Гуцульщины и Украины.

"Я хочу, чтобы этот форум стал традиционным, и каждый год здесь было больше людей. Чтобы мы конечно преодолели границы с Европой и чувствовали себя гордой европейской нацией", - сказал пятый президент.