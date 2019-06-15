Порошенко на Via Carpatia: Независимость мы получили в 1991 году, а государство начали строить пять лет назад
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мы получили Украинскую православную церковь, защитили украинскую песню и кино. Основатель Via Carpatia внес огромный вклад в разработку, подготовку и голосование закона об украинском языке, а присутствующий здесь Глава парламента Андрей Парубий провел его через Верховную Раду. То, чего не было сделано за 28 лет независимости, мы сделали за пять лет ", - сказал Порошенко.
Он также отметил важность таких мероприятий, как Via Carpatia, которые показывают красоту Гуцульщины и Украины.
"Я хочу, чтобы этот форум стал традиционным, и каждый год здесь было больше людей. Чтобы мы конечно преодолели границы с Европой и чувствовали себя гордой европейской нацией", - сказал пятый президент.
- Напомним, с 14 по 16 июня в прикарпатской Верховине продолжается второй международный Форум Центральной и Восточной Европы Via Carpatia. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза", по окончании которой вручают одноименную премию "За гуманистическое служение". Инициатор форума - глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
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