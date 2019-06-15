//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПеред украинской государственностью многие века стоят два экзистенциальных вопроса: консолидации и доверия к институтам.

Перед украинской государственностью многие века стоят два экзистенциальных вопроса: консолидации и доверия к институтам.


фото: jesuits.org.ua
Такое мнение в кулуарах форума "Vиа Carpatia 2019" высказал советник Главы УГКЦ по вопросам стратегии и коммуникации, преподаватель Украинского католического университета, отец Андрей Зелинский.

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Он отметил: Украинское общество должно найти потенциал доверия.

По мнению отца Зелинского, именно общие ценности являются залогом для объединения, а представители церкви должны помнить, что они призваны заботиться о душе народа

"Самое важное для представителей церкви - помнить о том, что наша основная задача заключается в формировании и воспитании определенных ценностей во вверенном нам народе. Это важно и в этой, и в любой другой избирательной кампании. Церковь борется за свободу каждого человека, свободу, которая затем перерастает в ответственность и служение", - отметил советник Главы УГКЦ.

  • Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". В ней принимают участие украинские и европейские политики, чиновники, интеллектуалы и общественные деятели. Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

15 июня, 2019 суббота

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать