Перед украинской государственностью многие века стоят два экзистенциальных вопроса: консолидации и доверия к институтам.
15 июня, 2019, 18:02
Такое мнение в кулуарах форума "Vиа Carpatia 2019" высказал советник Главы УГКЦ по вопросам стратегии и коммуникации, преподаватель Украинского католического университета, отец Андрей Зелинский.
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Он отметил: Украинское общество должно найти потенциал доверия.
По мнению отца Зелинского, именно общие ценности являются залогом для объединения, а представители церкви должны помнить, что они призваны заботиться о душе народа
"Самое важное для представителей церкви - помнить о том, что наша основная задача заключается в формировании и воспитании определенных ценностей во вверенном нам народе. Это важно и в этой, и в любой другой избирательной кампании. Церковь борется за свободу каждого человека, свободу, которая затем перерастает в ответственность и служение", - отметил советник Главы УГКЦ.
- Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". В ней принимают участие украинские и европейские политики, чиновники, интеллектуалы и общественные деятели. Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
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