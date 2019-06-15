Перед украинской государственностью многие века стоят два экзистенциальных вопроса: консолидации и доверия к институтам.

15 июня, 2019, 18:02

Такое мнение в кулуарах форума "Vиа Carpatia 2019" высказал советник Главы УГКЦ по вопросам стратегии и коммуникации, преподаватель Украинского католического университета, отец Андрей Зелинский.

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Он отметил: Украинское общество должно найти потенциал доверия.

По мнению отца Зелинского, именно общие ценности являются залогом для объединения, а представители церкви должны помнить, что они призваны заботиться о душе народа

"Самое важное для представителей церкви - помнить о том, что наша основная задача заключается в формировании и воспитании определенных ценностей во вверенном нам народе. Это важно и в этой, и в любой другой избирательной кампании. Церковь борется за свободу каждого человека, свободу, которая затем перерастает в ответственность и служение", - отметил советник Главы УГКЦ.