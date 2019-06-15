Обвиненный в сепаратизме и терроризме экс-нардеп Ефремов войдет в первую десятку "Оппоблока"

15 июня, 2019, 11:22

Бывший олова парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов займет место Владимира Пилипенко в первой десятке избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины

Об этом лидер партии "Наши" Евгений Мураев сообщил вечером 14 июня 2019 в эфире телеканала "Украина", передает Еспресо.TV .

"Александр Сергеевич (Ефремов - ред.) уже три года находится в местах лишения свободы по совершенно надуманным обвинениям, которые не имеют доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы ", - отметил он.

"Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский (нынешний глава Украинского государства Владимир Зеленский) и все же освободил этих людей", - добавил Мураев.

По его словам, Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" вместо юриста Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

Справка

30 июля 2016 Ефремова задержали при попытке вылететь самолетом из Украины по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства. Ему также инкриминируется поддержка и содействие деятельности террористической организации "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскуголь".

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Еще один пункт обвинений - государственная измена.

24 апреля 2019 Старобельский районный суд Луганской области продлил ему меру пресечения в виде ареста, который закончится 22 июня.