На Via Carpatia споют Жадан, Андрухович и Чубаи

15 июня, 2019, 11:46

На Форуме Via Carpatia в пгт. Верховина сегодня состоятся концерты Юрия Андруховича, Сергея Жадана, Соломии и Тараса Чубаив

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Современный концерт "Литографии" Юрий Андрухович выполнит под аккомпонемент польской группы KARBIDO. Проект полностью посвящен старому Станиславов с его историями и легендами. Текстовой основой стал одноименный цикл из семи стихотворений Юрия Андруховича, который впервые увидел свет во второй половине 1980-х и через три десятилетия внезапно зазвучал обновленными смыслами.

Проект Соломии Чубай "ЧУБАЙ.УКРАИНА.ЛЮБОВ» - это презентация нового альбома Соломии Чубай "Поэт".

Украинская поэзия звучит, как песня, и идеально ложится на музыку. Песни на стихи Василия Стуса, Николая Винграновского, Павла Тычины, Леси Украинки, Марианны Кияновской, Натали Белоцерковец, Издрика, Марьяны Савки, Сергея Жадана, и невероятный "Вертеп" Григория Чубая, которые создают связь поколений, мостик от XIX в . в XXI в., зазвучат в исполнении Соломии Чубай - дочери поэта с группами "Джалапита" и ROCKOKO в сопровождении симфонического оркестра "INSO-Львов".

Завершит презентацию проекта Тарас Чубай с "Плачем Иеремии".

Сын Григория Чубая с 16 лет пишет музыку на слова отца, известная его композиция - "Когда к губам твоим".

Большие музыкальные поэмы "Отыскание причастного", "Свет и исповедь" зазвучат в горах с новым трепетом.