На Львовщине солдат застрелил другого военнослужащего

15 июня, 2019, 17:31

Во Львовской области солдат по неосторожности застрелил из автомата другого военнослужащего

Об этом сообщает Львовское управление Государственного бюро расследований .

Инцидент произошел 9 июня. По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате чего автомат выстрелил, и сослуживец солдата получил огнестрельное ранение.

Раненый умер в Яворивской районной больнице.

Стрелявшему солдату сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.