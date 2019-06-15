На Львовщине солдат застрелил другого военнослужащего
Об этом сообщает Львовское управление Государственного бюро расследований .
Инцидент произошел 9 июня. По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате чего автомат выстрелил, и сослуживец солдата получил огнестрельное ранение.
Раненый умер в Яворивской районной больнице.
Стрелявшему солдату сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
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