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Espreso.tvКриминалНа Львовщине солдат застрелил другого военнослужащего

На Львовщине солдат застрелил другого военнослужащего

Во Львовской области солдат по неосторожности застрелил из автомата другого военнослужащего

Об этом сообщает Львовское управление Государственного бюро расследований .

Инцидент произошел 9 июня. По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате чего автомат выстрелил, и сослуживец солдата получил огнестрельное ранение.

Раненый умер в Яворивской районной больнице.

Стрелявшему солдату сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

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