На Херсонщине подтопленными остаются 252 усадьбы

15 июня, 2019, 09:11

В Херсонской области подтопленными в результате дождей остаются 252 домовладения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 15 июня остаются подтопленными 252 домохозяйства, из них 59 жилых домов. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что причиной повторного подъема уровня воды стало выпадение интенсивных осадков 13 июня, в результате чего было подтоплено 252 домовладения, из них 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.

Для откачки воды привлечены 79 человек и 17 единиц техники, из них от ДСНС 19 человек личного состава и 10 единиц техники. В течение суток откачано 11 тыс. Куб. м воды (всего с начала работ 56 тыс. 400 куб. м).

Сейчас продолжаются работы по прокладке временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км для отвода скачанной воды за пределы населенного пункта.