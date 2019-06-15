Митрополит Епифаний: до конца года ПЦУ получит признание со стороны нескольких православных церквей мира

15 июня, 2019, 07:29

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что сейчас происходит позитивный процесс о признании автокефалии Украинской православной церкви

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ .

"Нас признает вселенский патриарх, который является первым по чести в православном мире. Сейчас мы нарисовали дорожную карту, представили себя как Православная церковь Украины другим православным церквам. Прошло очень мало времени от объединительного Собора, прошло только полгода, и за это время уже сделано много. Но все должны понимать, что Москва, получив поражение внутри Украины - так до получения Томоса они говорили о том, что этого никогда не произойдет, вселенский патриарх никогда не примет решение и не даст автокефалию Украинской Пра вославний Церкви - работает достаточно интенсивно на внешнем фронте. Пытается блокировать признание нашей автокефалии, блокировать наш автокефальный статус ", - отметил глава ПЦУ.

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"Но, несмотря на это, я верю, что в течение следующих месяцев, даже в этом году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", - добавил он.

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Отметим, что недавно Епифаний вернулся из Константинополя, где встречался с архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом.

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