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Espreso.tvОбществоМестная печатная пресса мало пишет о войне в Донбассе, - Кипиани

Местная печатная пресса мало пишет о войне в Донбассе, - Кипиани

Житель Харьковской области, которая граничит с Луганщиной, из местной газеты, которая финансируется органами власти или олигархами, почти не узнает о войне

Об этом сказал украинский журналист, публицист, историк Вахтанг Кипиани во время выступления на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia 2019, который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .

Кипиани ответил на вопросы ведущей Мирославы Барчук о том, как получилось, что воюющая страна проголосовала за человека, которого перепутали с телевизионным персонажем.

"Мы сами себя завоевали, мы сами себе является угрозой. Разговор сейчас должен происходить на нескольких уровнях. Первый - это осознание болезни, когда человек понимает, что он болеет, и у него мало времени и нужно эффективно его использовать. Страна живет сейчас без войны, если посмотреть на данные мониторингов печатной прессы. В частности можно посмотреть на данные по юго-восточным областям, по Харьковщине, которые показывают, что областная, городская пресса не пишет о войне. Житель Харьковской области, которая граничит с Луганщиной, из местной газеты , которая финансируется орг нами власти или олигархами, не выяснит о войне. не узнает, кроме редких сообщений об обмене или о расстрелах отдельных людей ", - сказал Кипиани.

Кипиани также напомнил, что на украинских телевизионных каналах изредка можно встретить программы, посвященные повседневной информированию о событиях на фронте, о военных, о жертвах. По его мнению, такие программы должны создаваться также при поддержке государства.

  • Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в Прикарпатье на Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". Кипиани выступал на тематической панели "5 лет противодействия российской агрессии: новые вызовы и угрозы". Мероприятие длится с 14 по 16 июня.
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