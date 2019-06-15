Легко отмежеваться от своих соотечественников. А за их души надо бороться, - Жадан
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Нам надо разобраться с маркерами идентичности внутри украинского общества. Борьба за души украинских читателей, зрителей, слушателей будет во многом определять победу на историческом переломе", - сказал он.
Жадан считает: не стоит разделять страну на украино- и русскоязычных украинцев. Рынок, куда стоит интегрировать новые культурные наработки - потенциально украиноязычное сорокамиллионный украинское общество.
"Есть большой соблазн увидеть в своих соотечественниках врагов и отмежеваться от них. Гораздо интереснее попробовать побороться за них. Проблема не в том, что они не поддерживают или не согласны с тобой, и не в том, что культура небоеспособна или неконкурентоспособна. В большинстве случаев украинцы о тебе даже не знают", - сказал поэт.
- Напомним, в прикарпатской Верховине продолжается второй международный Форум Центральной и Восточной Европы Via Carpatia. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". Сергей Жадан принял участие в дискуссионной панели, посвященной продвижению Украины в мире через культуру. Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
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