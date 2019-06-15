Легко отмежеваться от своих соотечественников. А за их души надо бороться, - Жадан

15 июня, 2019, 16:55

Украинский поэт, писатель, сценарист Сергей Жадан говорил о борьбе за украинских читателей и проблемах украинской культуры на конференции "Круг Винценза" в Верховине

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Нам надо разобраться с маркерами идентичности внутри украинского общества. Борьба за души украинских читателей, зрителей, слушателей будет во многом определять победу на историческом переломе", - сказал он.

Жадан считает: не стоит разделять страну на украино- и русскоязычных украинцев. Рынок, куда стоит интегрировать новые культурные наработки - потенциально украиноязычное сорокамиллионный украинское общество.

"Есть большой соблазн увидеть в своих соотечественниках врагов и отмежеваться от них. Гораздо интереснее попробовать побороться за них. Проблема не в том, что они не поддерживают или не согласны с тобой, и не в том, что культура небоеспособна или неконкурентоспособна. В большинстве случаев украинцы о тебе даже не знают", - сказал поэт.