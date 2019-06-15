КС назвал дату продолжения рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады
15 июня, 2019, 21:29
Конституционный суд продолжит рассматривать дело о законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским 18 июня
Об этом сообщает официальный сайт Конституционного суда.
КС продолжит закрытое заседание по делу о законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским во вторник, 18 июня.
Заседание начнется в 10:00.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня суда.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.
- У Зеленского говорят, что проверили указ о роспуске Рады на конституционность во время его подготовки.
- Указ Зеленского о досрочном роспуске Рады не соответствует Конституции, заявил председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
- 11 июня КС начал рассматривать указ Зеленского о роспуске Рады.
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