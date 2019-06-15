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Espreso.tvВыборы 2019КС назвал дату продолжения рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады

КС назвал дату продолжения рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады


фото: zik.ua
Конституционный суд продолжит рассматривать дело о законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским 18 июня

Об этом сообщает официальный сайт Конституционного суда.

КС продолжит закрытое заседание по делу о законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским во вторник, 18 июня.

Заседание начнется в 10:00.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня суда.

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