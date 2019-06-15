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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Винценз сделал Гуцульщину известной на весь мир. Наша задача сегодня - восстановить этот край

Княжицкий: Винценз сделал Гуцульщину известной на весь мир. Наша задача сегодня - восстановить этот край

Об этом в субботу, 15 июня сказал иницатор Форума Via Carpatia, Глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время вручения награды имени Станислава Винценза "За гуманистическое служение".

Княжицкий отметил, в Карпаты приезжали выдающиеся украинские писатели и философы: Михаил Грушевский, Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Сергей Параджанов и другие.

"Все они находили в этой земле вдохновение. Они вдохновлялись гуцульскими традициями, историей, людьми, которые здесь живут. Мы уже второй раз проводим здесь Форум Via Carpatia. Наша цель - восстановить Верховинщину и напомнить, что это сердце украинской культуры", - сказал инициатор Форума .

Он также рассказал о премии имени Станислава Винценза "За гуманистическое служение", которая основана на Форуме Via Carpatia: "Мы вручаем премию имени великого гуманиста и писателя, автора единственного украинского эпоса о гуцулах "На высокой горной долине", основателя понятия "семейная Европа". Винценз сделал Гуцульщину известной на весь мир".

Прошлогодним лауреатом премии Винценза стал философ, публицист, вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович. В этом году премию получил украинский поэт, издатель, Шевченковский лауреат Иван Малкович.

Напомним, с 14 по 16 июня в прикарпатской Верховине под открытым небом продолжается второй международный Форум Центральной и Восточной Европы Via Carpatia. Одной из составляющих Форума является международная конференция "Круг Винценза", по окончании которой вручают одноименную премию "За гуманистическое служение".

Инициатор форума - глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

 

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