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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Проукраинские силы не допустят уничтожения достижений в возрождении культуры

Княжицкий: Проукраинские силы не допустят уничтожения достижений в возрождении культуры

Об этом журналистам Еспресо в кулуарах Форума Via Carpatia сказал его инициатор, председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в субботу, 15 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По его мнению, существует угроза новосозданным культурным институтам, финансированию украинского кино, языковым квотам на телевидении и радио.

"Угроза существует. Мы видим в списках многих политических партий очень много представителей антиукраинских сил, для которых украинская культура ничего не стоит. Они являются представителями старой советской, даже не русской культуры. Такие люди, возможно, захотят свернуть развитие украинской культуры, которую мы начали возрождать в последние пять лет. Но мы позволим этого сделать", - сказал Княжицкий.

Он также отметил, что скоро исполняется пятая годовщина подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС. Княжицкий подчеркнул, что нарушения закона, несоблюдение верховенства права и политические катаклизмы, которые сейчас переживает Украина - несут угрозу пути к евроинтеграции.

  • Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". Федив выступала на тематической панели "Продвижение Украины в мире через культуру". Мероприятие длится с 14 по 16 июня.
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