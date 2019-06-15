Этот день в истории: советская оккупация стран Балтии

15 июня, 2019, 13:27

Несмотря на принятие ультиматума о смене правительства и разрешение на размещение на своей территории неограниченного контингента Красной Армии, 15 июня 1940 советские войска оккупировали независимую Литву, а на следующий день - суверенные Латвию и Эстонию

По итогам проведенных через месяц "парламентских выборов" во всех трех странах победили прокоммунистические силы и в начале августа Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР на правах "советских республик", то есть подвластных Москве колоний, рассказывает просветительский проект JNSM .

А все потому, что отдельной частью подписанного 23 августа 1939 в Москве пакта Молотова-Риббентропа был секретный протокол, первый пункт которого оценивал сферу интересов Советского Союза в балтийском регионе: в орбиту советского влияния отходили Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, которой отходила Виленская область, пребывающая в составе межвоенной Польши.

Поэтому 15 июня 1940 президент Литовской республики Сметона, который настаивал на вооруженном сопротивлении, оставшись в меньшинстве, сложил полномочия и с семьей выехал в Германию. В тот же день в Литву были введены советские войска и в Вильнюсе было сформировано Народное правительство во главе с коммунистом Юстасом Палецкис, которого через два дня премьер-министр Антанас Меркис по требованию СССР назначил исполняющим обязанности президента и главой правительства. Должность министра обороны в новом кабинете министров занял бывший командующий литовской армией Винцас Виткаускас, который оппонировал Сметон при обсуждении советского ультиматума.

16 июня 1940 аналогичные ультиматумы получили правительства Латвии и Эстонии, которые были оккупированы следующий день, несмотря на то, что президенты Улманис и Пятс, соответственно, приняли советские требования. Уже 11 июля приказом №0141 наркома обороны СССР маршала Семена Тимошенко территория Эстонии была включена в состав Ленинградского военного округа, а территории Латвии и Литвы - до Прибалтийского, штаб которого размещался в городе Калинин (ныне - Тверь, РФ).