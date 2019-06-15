Дневник VIA Carpatia 2019: День второй

15 июня, 2019, 21:07

Панельные дискуссии об украинской культуре, литературный фестиваль и музыкально-поэтический проект "Чубай. Україна. Любов" - все это происходило сегодня на Прикарпатье в рамках Форума Via Carpatia, который проходит в пгт Верховина