Дневник VIA Carpatia 2019: День второй
15 июня, 2019, 21:07
Панельные дискуссии об украинской культуре, литературный фестиваль и музыкально-поэтический проект "Чубай. Україна. Любов" - все это происходило сегодня на Прикарпатье в рамках Форума Via Carpatia, который проходит в пгт Верховина
Об этом сообщает Еспресо.TV .
До ночи здесь продлятся концерты. Около 21:00 споет Тарас Чубай с группой "Плач Єремії", в 22:00 - харьковская ска-пан-группа "Жадан і Собаки".
Больше о событиях второго дня мероприятия - в сюжете телеканала Еспресо.
- Напомним, что Международный Форум Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA происходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. Одной из составляющих форума является международная конференция "Круг Винценза". В ней принимают участие украинские и европейские политики, чиновники, интеллектуалы и общественные деятели. Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
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