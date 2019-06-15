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Espreso.tvСпортДалакян - Таворнхам: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Далакян - Таворнхам: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца


фото: 24tv.ua
Сегодня украинский боксер Артем Далакян проведет третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян проведет третью защиту своего титула. Соперником украинском станет представитель Таиланда Саравута Таворнхама.

Вечер бокса состоится в Киеве. Вместе с Далакян планируется проведение 10 боев.

Прямая трансляция состоится на телеканале и сайте XSPORT с 18:00 до 23:00.

  • Напомним, 12 июня украинский боксер Артем Далакян провел первую дуэль взглядов с Саравутом Таворнхамом из Таиланда перед защитой чемпионского титула WBA.
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