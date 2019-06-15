Четвертый номер списка "Слуги народа" заявил, что не уважает Коломойского

15 июня, 2019, 20:24

Четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что не уважает олигарха Игоря Коломойского

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днипро и увидел, в каком состоянии Днипровский аэропорт, если это родной город такой состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "по фигу". Если ему "по фигу" на свой город , то как ему может быть не "по фигу" на свою страну?" - сказал Арахамия, известный своей предпринимательской и волонтерской деятельностью.

Арахамия подчеркнул, что прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее связей с Коломойским был одним из решающим для него.

"Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе - это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским - он (Зеленский, - ред .) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были, не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать", - сказал Арахамия.

Кандидат в депутаты отметил, что сам никак не связан с олигархом, и добавил, что познакомился с ним много лет назад, когда сотрудничал с "ПриватБанком".

"Я говорю всегда, что я с Коломойским знаком через "Приват-24", и то в прошлом. Я виделся с Коломойским в 2014 году. Была первая встреча волонтеров с президентом Порошенко. Коломойский был тогда губернатором. И все губернаторы в первом ряду сидели", - сказал Арахамия.