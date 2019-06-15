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Espreso.tvОбществоБригада "Эдельвейс" прибыла из ротации в Коломыю, а 79-я - в Николаев

Бригада "Эдельвейс" прибыла из ротации в Коломыю, а 79-я - в Николаев

В пятницу, 14 июня 2019 года, Прикарпатье торжественно встречало воинов славной 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

На центральную площадь Коломые пришли сотни людей, руководители города, района и области, представители духовенства. Лично поздравил бойцов командующий ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Еспресо.TV со ссылкой на агентство Минобороны Украины АрмияInform.

Это была третья ротация воинов бригады в район проведения ООС. На этот раз "Едельвесам" поручили оборону одной из самых тяжелых участков Крымское, Новотошковка, Желобок. Ежедневно российско-террористические войска обстреливали позиции прикарпатцев из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"Не обошлось без потерь. За время этой ротации навечно в списки части занесены фамилии десяти славных сынов Украины. Они потеряли свою жизнь, но не отдали врагу ни клочка украинской земли ...", - говорится в сообщении.

"Мы гордимся тем, что служим в такой бригаде. Я хочу, чтобы все общество, которое поддерживало нас на фронте, знало - мы стояли, стоим и будем стоять на защите Родины. Нам не нужно ничего, кроме нашей победы и мы получим ее", - отметил командир бригады Герой Украины полковник Василий Зубанич.

Сразу после торжеств бойцы бригады получили заслуженные отпускные билеты. Через некоторое время они снова вернутся на боевые позиции.

А в Николаеве в субботу, 15 июня, на территории 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоялись официальные торжества по случаю возвращения военнослужащих бригады из района проведения операции Объединенных сил. Поздравить десантников с возвращением пришли представители областной и городской власти, горожане, а также те, кто больше всего ждал возвращения своих защитников - семьи военнослужащих.

"Все те, кто жил и служил на наших опорных пунктах, кто наблюдал за врагом, копал траншеи и возобновлял ходы сообщения, кто дежурил на наблюдательных постах, кто не оставлял своих огневых позиций, поражал огнем обнаружены точки противника со всего доступного оружия, обеспечивал подвоз имущества и ресурсов к линии непосредственного боевого столкновения - вы все имеете представление о том, что увидели ... мы не потеряли ни одного метра украинской земли в Приазовье, которую нам доверил защищать народ Украины и которую мы успешно обороняли протяжении почти восьми месяцев ценой здоровья и, к сожалению, жизнь наших воинов. Мы выполнили определенные боевые задачи и с честью вернулись домой ", - в торжественной обстановке прозвучали слова от командования части.

Николаевские десантники оплатили высокую цену за мир и спокойствие в наших городах. Только за последнее время пребывания военнослужащих на передовых позициях, народ Украины потерял погибшими семь воинов-десантников воинской части из Николаева. В Книге памяти бригады - семь новых страниц, а на постаменте Мемориала Памяти вскоре появится семь новых памятных табличек.

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