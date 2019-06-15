Арсений Яценюк: У меня никогда не было оффшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers

15 июня, 2019, 15:35

В интервью Дмитрию Гордону экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал, что заполнял декларации о доходах с 2001 года

"Свою первую декларацию я заполнил в 2001 году. Уже тогда я знал, что придет время, возьмут калькулятор, все документы и скажут: за что ты живешь, откуда у тебя это взялось?", - рассказал он, пишет пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что в современном мире 10 тысяч долларов тайно перечислить никуда нельзя, "нет ничего в этом мире тайного, что потом не становится явным". "А за таким, как я, все разведки всего мира следили. У меня никогда не было оффшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер НФ напомнил, что еще при президентстве Януковича, будучи народным депутатом, при внесении изменений в законодательство о борьбе с коррупцией выступал за то, чтобы государственные чиновники декларировали все активы, в том числе и драгоценности и наличные средства.

После развернутой дискредитационной кампании, подчеркнул Яценюк, о нем осталось "очень много мифов и лжи": "Где-то появилось, что Яценюк отметил "украденный миллиард". Потом человек, который написал это сообщение, извинился. Только извинений уже никто не прочитал. Его дезинформировали, и вся страна это обсуждает. Это и "24 виллы на Майами". И еще десятки паспортов. А еще о том, что я не живу в Украине. и вся семья моя живет то ли на острове каком-то, то ли в Соединенных Штатах Америки. Я не мог поверить, что люди это "купят".

Арсений Яценюк, по его словам, всю жизнь "как черт ладана" боялся любых коррупционных схем. Впрочем, именно это ему "прилепили на лоб". "Ни одного доказательства, все чистая ложь", - сказал лидер НФ.

"У меня никогда не было оффшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - подчеркнул Арсений Яценюк.