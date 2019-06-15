Андрухович: Если говорить о культурной экспансии, то тихой сапой украинская нация осуществляет свою работу

15 июня, 2019, 15:07

Рядом с культурным продвижением в этом мире существует и культурная экспансия

Об этом сказал украинский писатель Юрий Андрухович во время выступления на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia 2019, который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV .

"Рядом с культурной продвижением в этом мире существует и культурная экспансия. Современные украинцы, граждане Украины и так называемые пост-граждане, ибо многие уже с картой поляка, или с постоянным проживанием в Португалии или Франции. Они существенно меняют ситуацию украинского писателя, приехал с выступлением за границу ", - сказал Андрухович.

Андрухович вспомнил, как начал еще в начале девяностых годов приезжать с выступлениями в Германию. Его выступления организовывались часто вместе с польскими писателями, и в зале было до 90% поляков. Сейчас ситуация изменилась, и в зале на его выступлениях может быть до 70-80% украинцев.

"То есть, если говорить об экспансии, то тихой сапой украинская нация осуществляет свою работу. Мы говорим: работники, работники. Но не все там работники. Это люди разного плана и состава, появляясь за рубежом начинают покупать украинские книги", - добавил писатель.