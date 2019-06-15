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Espreso.tvОперація об'єднаних сил15 июня на фронте: враг восемь раз нарушил режим тишины

15 июня на фронте: враг восемь раз нарушил режим тишины


фото: facebook
15 июня на Донбассе российские оккупационные войска совершили восемь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Лебединское, с направления Ужовка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Авдеевка, с направления Спартак - минометы калибра 120 мм и 82 мм; вблизи населенного пункта Новотроицкое, с направления Докучаевск - из стрелкового оружия; Красногоровка, с направления Старомихайловка - крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: четыре раза район населенного пункта Станица Луганская, с направления Николаевка и Красный Яр - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

 

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