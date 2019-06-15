14 июня на фронте: с украинской стороны - один ранен, с российской - один уничтожен
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 15 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Россияне и наемники нарушали мирные договоренности вблизи 13 населенных пунктов:
Марьинка,
Павлополь,
Красногоровка,
Гнутово,
Водяное,
Лебединский,
Пищевик,
Тарамчук,
Широкино,
Южное,
Попасная,
Золотое-4,
Станица Луганская.
"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 14 июня одного оккупанта было уничтожено", - отметили в Минобороны.
С начала текущих суток оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.
Речь о позиции защитников Украины в Лебединском, Авдеевке и Станице Луганской.
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