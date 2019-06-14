Журналисты выявили еще одного активиста Нацкорпуса, который избивал Вадима Макарюка

14 июня, 2019, 16:38

Журналисты опознали еще одного представителя Национального корпуса, который был среди напавших на ТЦ «Барабашово» на оператора харьковской телепрограммы «Вести» Вадима Макарюка

"Еще один из списка догонявших Вадима. Он вместе с Козлюком и еще одним Сергеем (из предыдущего поста) под крики неизвестного "Стой рыжий, догоняй суку» бегут за оператором. А уже на другом видео, которое есть у следствия он и еще несколько его друзей догоняют... Нацкорпус. Верный друг Константин Немичев (лидер харьковской организации Национального корпуса – ред.). Кто же это? А никто иной как еще один кандидат в депутаты! Владислав Мягкий», - написала в Facebook журналистка Ольга Калениченко.

Она также сообщила, что есть видео, на котором видно, как Вадима Макарюка не просто бьют, а добивают, но оно находится у полиции и его пока нельзя выложить в сеть.

"Предлагаю сделать его (Владислава Мягкого – ред) знаменитым, но не как депутата, а как человека, который непосредственно причастен к попытке убийства… Как иначе интерпретировать, если после того как сбили с ног и уже почти лежачее тело еще раз бьют? Как по мне, чтобы добить. Очень прошу репост, он же хотел славы...», - написала Ольга Калениченко.

Отметим, что Владислав Мягкий – известный активист Нацкорпуса и Национальных дружин. На прошедших недавно президентских выборах он был наблюдателем на одном из харьковских избирательных участков от Национальных дружин. А в финансовом отчете Национального корпуса за прошлый год он числится одним из спонсоров партии. В частности, 2 февраля он пожертвовал Нацкорпусу 20 грн, 5 февраля – 3960 грн, 5 марта – еще 20 грн.