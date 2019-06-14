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Espreso.tvОбществоЖурналисты выявили еще одного активиста Нацкорпуса, который избивал Вадима Макарюка

Журналисты выявили еще одного активиста Нацкорпуса, который избивал Вадима Макарюка

Журналисты опознали еще одного представителя Национального корпуса, который был среди напавших на ТЦ «Барабашово» на оператора харьковской телепрограммы «Вести» Вадима Макарюка

"Еще один из списка догонявших Вадима. Он вместе с Козлюком и еще одним Сергеем (из предыдущего поста) под крики неизвестного "Стой рыжий, догоняй суку» бегут за оператором. А уже на другом видео, которое есть у следствия он и еще несколько его друзей догоняют... Нацкорпус. Верный друг Константин Немичев (лидер харьковской организации Национального корпуса – ред.). Кто же это? А никто иной как еще один кандидат в депутаты! Владислав Мягкий», - написала в Facebook журналистка Ольга Калениченко.

Она также сообщила, что есть видео, на котором видно, как Вадима Макарюка не просто бьют, а добивают, но оно находится у полиции и его пока нельзя выложить в сеть.

"Предлагаю сделать его (Владислава Мягкого – ред) знаменитым, но не как депутата, а как человека, который непосредственно причастен к попытке убийства… Как иначе интерпретировать, если после того как сбили с ног и уже почти лежачее тело еще раз бьют? Как по мне, чтобы добить. Очень прошу репост, он же хотел славы...», - написала Ольга Калениченко.

Отметим, что Владислав Мягкий – известный активист Нацкорпуса и Национальных дружин. На прошедших недавно президентских выборах он был наблюдателем на одном из харьковских избирательных участков от Национальных дружин. А в финансовом отчете Национального корпуса за прошлый год он числится одним из спонсоров партии. В частности, 2 февраля он пожертвовал Нацкорпусу 20 грн, 5 февраля – 3960 грн, 5 марта – еще 20 грн.

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