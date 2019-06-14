Земан назвал "дерзкой провокацией" законопроект РФ о "ветеранах оккупации Чехословакии"
Об этом он проинформировал посла России в Чехии, которого вызвали в офис президента для дачи объяснений по поводу российского законопроекта, передает Радио Прага.
В беседе с послом РФ Земан "решительно подчеркнул, что в случае принятия закона, можно ожидать существенного и долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения РФ с Чехией".
В свою очередь российский посол Александр Змеевский заверил, что Россия продолжает занимать позицию, изложенную в Договоре о дружбе между РФ и Чехией с 1993 года, в котором осуждается оккупация Чехословакии и дальнейшее пребывание советских войск на территории ЧССР.
Напомним, что КПРФ предложила Госдуме РФ принять законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих вооруженных сил СССР, которые направлялись в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора.
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