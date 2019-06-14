Земан назвал "дерзкой провокацией" законопроект РФ о "ветеранах оккупации Чехословакии"

14 июня, 2019, 10:52

Известный своими пророссийскими взглядами президент Чехии Милош Земан назвал законопроект КПРФ о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам оккупации Чехословакии в 1968 году "дерзкой провокацией" против республики

Об этом он проинформировал посла России в Чехии, которого вызвали в офис президента для дачи объяснений по поводу российского законопроекта, передает Радио Прага.

В беседе с послом РФ Земан "решительно подчеркнул, что в случае принятия закона, можно ожидать существенного и долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения РФ с Чехией".

В свою очередь российский посол Александр Змеевский заверил, что Россия продолжает занимать позицию, изложенную в Договоре о дружбе между РФ и Чехией с 1993 года, в котором осуждается оккупация Чехословакии и дальнейшее пребывание советских войск на территории ЧССР.

Напомним, что КПРФ предложила Госдуме РФ принять законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих вооруженных сил СССР, которые направлялись в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора.