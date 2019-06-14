Зеленский встретился с семьями военнопленных моряков

14 июня, 2019, 19:51

Об этом сообщает сайт президента.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.

Во время встречи речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.