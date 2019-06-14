Зеленский встретился с семьями военнопленных моряков
14 июня, 2019, 19:51
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году возле Керченского пролива
Об этом сообщает сайт президента.
Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.
"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.
Во время встречи речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.
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