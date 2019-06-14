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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с семьями военнопленных моряков

Зеленский встретился с семьями военнопленных моряков


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году возле Керченского пролива

Об этом сообщает сайт президента.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.

Во время встречи речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

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