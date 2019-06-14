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Espreso.tvОбществоЗеленский вместе с Полтораком почтил память погибших в катастрофе Ил-76

Зеленский вместе с Полтораком почтил память погибших в катастрофе Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на церемонию памяти погибших военных в крушении Ил-76 под Луганском

Об этом сообщает ТСН.

Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

  • Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью с переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
  • 10 ноября 2016 года в Павлоградском районном суде начали допрос генерал-майора Виктора Назарова, обвиняемого в деле сбивания боевиками под Луганском самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.
  • Начальника генерального штаба Виктора Муженко допросил Павлоградский суд по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности.
  • В июле 2016 главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого объявили в розыск за сбитый в июне 2014 года на территории Луганщины военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины.
  • 18 апреля 2019 года Мелитопольский горрайонный отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии против Украины.
  • В СБУ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие "частной военной компанией "Вагнера". Приказ отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.
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