Зеленский поручил оценить судебную реформу и подготовить шаги для "решения проблем"
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - говорится в сообщении.
У Зеленского заявили, что "обеспокоены" определенными судебными решениями и обвинили команду Петра Порошенко в провале судебной реформы.
"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так невысока. Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины", - заявили у Зеленского.
- Напомним, 11 июня Конституционный суд начал рассматривать законность указа Зеленского о роспуске Верховной Рады.
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