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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил оценить судебную реформу и подготовить шаги для "решения проблем"

Зеленский поручил оценить судебную реформу и подготовить шаги для "решения проблем"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать экспертную группу, которая должна оценить качество реформирования судебной ветви власти

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

У Зеленского заявили, что "обеспокоены" определенными судебными решениями и обвинили команду Петра Порошенко в провале судебной реформы.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так невысока. Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины", - заявили у Зеленского.

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