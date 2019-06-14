Зеленский поручил оценить судебную реформу и подготовить шаги для "решения проблем"

14 июня, 2019, 21:38

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

У Зеленского заявили, что "обеспокоены" определенными судебными решениями и обвинили команду Петра Порошенко в провале судебной реформы.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так невысока. Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины", - заявили у Зеленского.