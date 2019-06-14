Зеленский назначил новых командующего Нацгвардии и его заместителей
14 июня, 2019, 17:04
Президент уволил Балана с должности заместителя командующего Нацгвардии и сделал его командующим
Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии.
Кроме того, Владимир Зеленский назначил Владимира Кондратюка первым заместителем командующего Нацгвардии, Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя - заместителями командующего Национальной гвардии.
Олег Кулик был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
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