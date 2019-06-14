Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы
14 июня, 2019, 16:46
Главой ГПСУ стал полковник Сергей Дейнеко
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
Ранее Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. В 2014-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за особые заслуги.
31 мая Зеленский уволил главу ГПСУ Петра Цигикала.
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