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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Госпогранслужбы

Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы

Главой ГПСУ стал полковник Сергей Дейнеко

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. В 2014-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за особые заслуги.

31 мая Зеленский уволил главу ГПСУ Петра Цигикала.

 

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