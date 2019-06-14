Зеленский через Facebook спрашивает, кого назначить главой Львовской ОГА

14 июня, 2019, 19:27

Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в Facebook.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал президент.

В частности, среди кандидатов: