Зеленский через Facebook спрашивает, кого назначить главой Львовской ОГА
14 июня, 2019, 19:27
Президент Украины Владимир Зеленский устроил в Facebook опрос о том, кого из кандидатов назначить на должность главы Львовской ОГА
Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в Facebook.
"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?", - написал президент.
В частности, среди кандидатов:
- Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО "ДТЭК Западэнерго".
- Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".
- Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
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