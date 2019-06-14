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Espreso.tvОбществоИтальянская актриса Орнелла Мути вместо выступления в театре ужинала с Путиным, теперь ей грозит тюрьма

Итальянская актриса Орнелла Мути вместо выступления в театре ужинала с Путиным, теперь ей грозит тюрьма

Вместо своего выступления в декабре 2010 года актриса взяла "больничный" и полетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с Путиным.

Об этом сообщает BBC.

Несколько лет назад итальянский суд признал актрису виновной в мошенничестве и приговорил ее к 6 месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал Мути выплатить театру компенсацию в размере 30 тыс евро.

Основанием для открытия дела о мошенничестве стала та же медицинская справка, которую Мути когда-то предоставила театру, чтобы объяснить свое неучастие в спектакле.

В справке, в частности, отмечалось, что у Мути сильно воспалены трахеи, высокая температура и кашель.

Справка, которую суд признал поддельной, рекомендовала дать актрисе 5 дней отдыха.

Когда в СМИ появились фотографии, где Мути сидит за одним столом с президентом РФ, театр решил действовать.

Суд предупредил актрису, если Мути не оплатит компенсацию, она сядет в тюрьму.

По данным итальянских СМИ, у актрисы есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.

На первом судебном заседании в 2015 году Мути уверяла, что не имеет достаточного количества денег, чтобы заплатить.

 

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