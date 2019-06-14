Итальянцы требуют от Украины компенсации почти 2 млн евро за убийство итальянского журналиста на Донбассе
14 июня, 2019, 20:13
Адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистских организаций - остро осудили Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа"
Соответствующее заявление адвокаты сделали в пятницу, 14 июня, во время заседания суда в городе Павия, передает Радио Свобода.
Отмечается, что адвокат семьи требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 млн евро - по 500 тыс. евро для матери и отца погибшего.
Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 тыс. евро.
Отдельное денежное возмещение предложено другим адвокатом для сестры фотографа.
В то же время защитник от ассоциации фотографов фрилансеров попросил 15 тыс. евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.
- 30 июня 2017 г. в Италии в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству под Славянском итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014 г.
- Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе.
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