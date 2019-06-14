Итальянцы требуют от Украины компенсации почти 2 млн евро за убийство итальянского журналиста на Донбассе

14 июня, 2019, 20:13

Адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистских организаций - остро осудили Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа"

Соответствующее заявление адвокаты сделали в пятницу, 14 июня, во время заседания суда в городе Павия, передает Радио Свобода.

Отмечается, что адвокат семьи требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 млн евро - по 500 тыс. евро для матери и отца погибшего.

Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 тыс. евро.

Отдельное денежное возмещение предложено другим адвокатом для сестры фотографа.

В то же время защитник от ассоциации фотографов фрилансеров попросил 15 тыс. евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.