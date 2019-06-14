Вышел первый трейлер украинского мультика про робота с саундтреком от Dakh Daughters

14 июня, 2019, 14:12

Студия анимации "Красная собака" представила трейлер украинской полнометражной анимационной ленты "Виктор_Робот"

Об этом сообщает Госкино.

Это первый полнометражный фильм студии и дебютный полнометражный фильм режиссера Анатолия Лавренишина.

"Картина создается при поддержке Госкино, в классической 2D-анимации с добавлением элементов 3D. Скоро результат непрерывной трехлетней работы сценариста Анастасии Лавренишин, 60-х аниматоров, художников, 3D-специалистов, актеров озвучивания, композитора Антона Байбакова и звукорежисеркы Марии Нестеренко можно будет увидеть на экранах кинотеатров ", - отметили в сообщении.

Мультфильм рассказывает о путешествии обычного работа и маленькой девочки. Цель путешественников - найти дедушку героини, который попал в поломанный механический мир.

Музыкальное сопровождение и голоса - фрик-кабаре Dakh Daughters, а также Марко Галаневич с DakhaBrakha. Персонажей озвучили Мария Аглоткова, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Марк Галаневич (ДахаБраха) и Dakh Daughters.

Трейлер был представлен на кинофоруме в Анси.