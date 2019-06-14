//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВышел первый трейлер украинского мультика про робота с саундтреком от Dakh Daughters

Вышел первый трейлер украинского мультика про робота с саундтреком от Dakh Daughters

Студия анимации "Красная собака" представила трейлер украинской полнометражной анимационной ленты "Виктор_Робот"

Об этом сообщает Госкино.

Это первый полнометражный фильм студии и дебютный полнометражный фильм режиссера Анатолия Лавренишина.

"Картина создается при поддержке Госкино, в классической 2D-анимации с добавлением элементов 3D. Скоро результат непрерывной трехлетней работы сценариста Анастасии Лавренишин, 60-х аниматоров, художников, 3D-специалистов, актеров озвучивания, композитора Антона Байбакова и звукорежисеркы Марии Нестеренко можно будет увидеть на экранах кинотеатров ", - отметили в сообщении.

Мультфильм рассказывает о путешествии обычного работа и маленькой девочки. Цель путешественников - найти дедушку героини, который попал в поломанный механический мир.

Музыкальное сопровождение и голоса - фрик-кабаре Dakh Daughters, а также Марко Галаневич с DakhaBrakha. Персонажей озвучили Мария Аглоткова, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Марк Галаневич (ДахаБраха) и Dakh Daughters.

Трейлер был представлен на кинофоруме в Анси.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать